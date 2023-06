Yanina Wickmayer se hisse dans le dernier carré en simple et gagne la finale du double

Yanina Wickmayer s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi sur gazon de Surbiton, vendredi en Angleterre. L'Anversoise, 140e mondial et issue des qualifications, a battu vendredi l'Ukrainienne Daria Snigur (WTA 164) en trois sets 6-4, 4-6, 7-6 (7/4) et 2h13 de jeu en quarts de finale de cette épreuve ITF W100 qui offre 100.000 euros de prize-money.

L'ancienne N.12 mondiale est revenue sur le court dans l'après-midi pour y disputer et gagner la finale du double. Associée à l'Américaine Sophie Chang (WTA 64 en double) avec qui elle formait la paire tête de série N.4, Yanina Wickmayer (WTA 89 en double) s'est imposée en deux manches aux dépens des Britanniques Alicia Barnett (WTA 73) et Olivia Nicholls (WTA 78), têtes de série N.3, 6-4 et 6-1 après 1 heure et 15 minutes de jeu.

Yanina Wickmayer compte désormais 21 titres en double à son palmarès sur le circuit ITF (pour 19 en simple) dont cinq récoltés cette année déjà (trois avec Greet Minnen). Il s'agit du premier sur gazon. Elle compte aussi deux titres en double dans des tournois WTA.