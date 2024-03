Yanina Wickmayer s'incline au 2e et dernier tour qualificatif

Yanina Wickmayer a été battue au deuxième et dernier tour du tournoi de tennis WTA 1.000 de Miami, épreuve sur surface dure dotée de 8.770.840 dollars, lundi, aux Etats-Unis. Wickmayer, 88e joueuse mondiale et tête de série N.11 des qualifications, s'est inclinée 3-6, 6-3, 6-3 face à l'Américaine Katie Volynets (WTA 121). La rencontre a duré 1 heure et 29 minutes.