Zizou Bergs échoue aux portes du tableau final

Bergs, 114e joueur mondial et tête de série N.24 des qualifications, a été battu en deux sets 7-6 (7/2), 6-2 contre l'Américain Aleksandr Kovacevic, 98e mondial et tête de série N.9 des qualifications. La rencontre a duré 1 heure et 32 minutes.

Les deux joueurs n'ont pas perdu leur service dans le premier set et Kovacevic s'est montré le plus solide dans le jeu décisif (7/2) pour empocher la première manche (7-6). Bergs a ensuite été breaké dans le cinquième jeu du second set et n'a plus remporté le moindre jeu dans la foulée (6-2).