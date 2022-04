"Une communion unique avec le public": Philippe Gilbert émerveillé par son dernier passage dans la côte de la Redoute (vidéo)

Philippe Gilbert a disputé ce dimanche la dernière Doyenne de sa carrière. Le Remoucastrien aura participé à 17 Liège-Bastogne-Liège.

Au moment d’attaquer la côte de la Redoute, très chère à son cœur puisqu’elle est dans son village natal de Remouchamps, le coureur Lotto a fait un signe à sa famille qui l’attendait à cet endroit. Une dernière montée de "sa" côte qu’il n’oubliera jamais.

"Je n’avais pas les jambes pour faire le final avec les meilleurs par contre j’étais encore au contact des meilleurs au pied de la Redoute et j’ai vraiment profité de cette montée, c’était magnifique. Il y avait vraiment un soutien et une communion avec le public qui étaient pratiquement unique."

"Je pense que j’ai vécu des grands moments dans ma carrière mais là c’était peut-être le summum. Le fait d’être libre dans ma tête sans avoir la pression du résultat, j’ai pu en profiter un maximum et c’était bon", ajoute encore l’ancien champion du monde.

11 ans après sa victoire sur la Doyenne (qui était la dernière victoire belge), c’est un autre Belge qui s’impose, Remco Evenepoel. "Oui c’est symbolique. J’ai des contacts réguliers avec Remco", déclare Gilbert. "Je savais que c’était son objectif de début de saison et il a réussi d’une belle façon donc félicitations. Ça fait très longtemps qu’on n’a pas vu un podium 100% belge donc c’est aussi très symbolique ça."

La saison des classiques de printemps est terminée mais il n’est pas encore l’heure de la retraite pour Phil qui a quelques courses au programme avant de ranger définitivement le vélo. "Les gens ont cru que c’était ma dernière course mais ce n’était pas le cas. Vous allez encore me voir quelques mois", dit-il tout sourire.

En revanche, rien n’est moins sûr que de voir le coureur de 40 ans prendre part une dernière fois au Tour de France. Une épreuve très exigeante. "Honnêtement, je ne sais pas. Le Tour c’est comme Liège-Bastogne-Liège tous les jours et si c’est pour subir… Quand on a connu le top, ce n’est pas très amusant. Il faut peut-être se tourner vers d’autres courses plus accessibles", conclut l’ancien champion de Belgique.