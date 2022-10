Gala du Flandrien - Alec Segaert Flandrien espoirs de l'année

(Belga) Alec Segaert a été élu Flandrien espoirs de l'année lors du gala organisé par le quotidien Het Nieuwsblad, mardi soir à Bruges.

Segaert, 19 ans, a réalisé une impressionnante fin de saison. Vice-champion du monde du chrono alors qu'il évolue chez les espoirs pour la première année, le pensionnaire de l'équipe Lotto Soudal a ensuite remporté Il Piccolo Lombardia, le Tour de Lombardie espoirs, avant d'enlever le prestigieux Chrono des Nations. Il avait aussi décroché les titres de champion de Belgique et d'Europe du contre-la-montre. Vlad Van Mechelen a été élu chez les juniors et Cedric Keppens chez les débutants. Les trophées ont été remis par Jago Geerts, trois fois vice-champion du monde de motocross dans la catégorie MX2. Segaert, qui avait enlevé la récompense chez les juniors en 2021, succède notamment au regretté Bjorg Lambrecht et à Thibau Nys, vainqueur l'an dernier. (Belga)