Lotto Soudal a proposé le poste de manager à Philippe Gilbert, qui "ne se sent pas prêt"

(Belga) Lotto Soudal, qui deviendra Lotto Dstny la saison prochaine, a proposé à Philippe Gilbert, qui vient de mettre un terme à sa carrière de cycliste professionnel, de devenir manager général de l'équipe après le départ de John Lelangue, mais le champion du monde 2012 a décliné l'offre. Gilbert l'a expliqué dans une vidéo publiée mardi sur ses réseaux sociaux.

"J'ai été contacté par l'équipe il y a quelques mois déjà, il y a même un an, pour ce poste", a expliqué Gilbert, 40 ans. "C'est certainement une belle offre, mais je ne me sens pas prêt d'enrôler ce rôle de manager général. C'est énormément de travail, cela demande énormément de recul également. Après 20 ans de cyclisme, j'ai beau avoir l'expérience de ce milieu, manager c'est quand même gérer beaucoup d'emplois, on parle d'une centaine d'emplois", a souligné Gilbert en rappelant que Lotto Dstny compte aussi une équipe de jeunes et une équipe féminine, en plus du personnel. "Je ne me sens pas prêt, mais je suis honoré que l'équipe ait pensé à moi", a ajouté Gilbert. "Je préfère qu'une autre personne prenne ce rôle. C'est une équipe qui a un haut potentiel, qui mérite un bon manager et je suis sûr qu'il y a moyen de faire de grandes choses, comme on l'avait fait à l'époque, en 2009, 2010 et 2011." Fin septembre, John Lelangue annonçait quitter son poste de manager général de la formation WorldTour pour rejoindre l'organisation du Tour de Pologne. (Belga)