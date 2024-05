Les cas d'infections de ce "super-champignon" sont en hausse dans le monde et en Belgique aussi: "La maladie est là et elle va apparaître plus souvent"

On enregistre une hausse des cas d'infections au super-champignon "Candida auris" dans le monde. La Belgique n'y échappe pas: depuis 2016, 14 cas ont été signalés dont six seulement sur 2023. En Belgique, toutes les infections à ce champignon devront bientôt être rapportées, écrit samedi Het Niewsblad. Selon la professeure de la KULeuven Katrien Lagrou, le Conseil supérieur de la Santé préparerait un avis sur le sujet.

En Allemagne, 77 cas ont été signalés l'an dernier (sur 84 millions d'habitants): c'est six fois plus que les années précédentes. Et la Belgique n'y échappe pas puisque sur les 14 cas rapportés depuis 2016, six l'ont été en 2023, selon des données de Sciensano.

Le grand changement c'est principalement qu'auparavant tous les cas étaient des cas "importés", tandis que récemment, au moins trois cas n'étaient pas liés à un séjour hospitalier à l'étranger. "On sait alors que la maladie est là et qu'elle va apparaître plus souvent", explique la professeure Lagrou.

Candida auris est très résistant à la plupart des traitements et peut provoquer une maladie mortelle: la candidose. La plupart des porteurs du champignon ne développeront cependant aucun symptôme, mais les personnes immunodéprimées sont particulièrement à risque d'une forme grave.