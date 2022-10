Mondiaux de cyclisme sur piste - La Belgique 8e de la poursuite par équipes

(Belga) La Belgique a pris la 8e place de la poursuite par équipes messieurs des championnats du monde de cyclisme sur piste à Saint-Quentin-en-Yvelines mercredi en France.

La jeune équipe belge, avec Tuur Dens (22 ans), Thibaut Bernard (19 ans), Gianluca Pollefliet (20 ans) et Noah Vandenbranden (20 ans), avait déjà signé le 8e temps des qualifications avec un chrono de 3:52.480, nouveau record de Belgique. Plus tard dans la soirée, au 1er tour, les Belges, placés dans la 2e série face aux Danois, ont fini avec le 8e temps en 3:53.242. L'Italie, tenante du titre, affrontera la Grande-Bretagne en finale. La finale pour le bronze opposera le Danemark à l'Australie. Plus tôt dans la soirée, Katrijn De Clercq, 20 ans, a pris la 13e place du scratch, remporté par l'Italienne Martina Fidanza, qui a conservé son titre. (Belga)