Record de l'heure - Nouveau détenteur du record de l'heure, Filippo Ganna n'exclut pas une nouvelle tentative

(Belga) Filippo Ganna a impressionné en battant, largement, le record de l'heure de Dan Bingham. Samedi soir à Granges, en Suisse, l'Italien a parcouru la distance de 56,792 kilomètres en une heure, pulvérisant les 55,548 km réussis à la mi-août par le Britannique, qui n'est autre que son ingénieur de la performance chez INEOS Grenadiers.

"La prochaine fois, peut-être que j'essaierai à un autre moment de la saison, quand j'aurai des jambes plus fraîches et que nous pourrons faire encore mieux... mais maintenant, nous allons penser à la récupération", a déclaré le Piémontais de 26 ans dans la foulée de son exploit sur la piste suisse, cité par l'Union cycliste internationale. "Atteindre cet objectif incroyable est fantastique pour moi et pour tout le staff qui a travaillé pendant longtemps pour arriver à ce résultat. J'ai perdu de l'énergie pour essayer d'aller chercher les 57 km, mais plus rien", a ajouté "Top Ganna". Surpuissant dans le final, le rouleur est même parvenu à battre l'ancien record de Chris Boardman (56,375 km), effacé des tablettes après un changement de règlement sur le matériel. Double champion du monde du contre-la-montre, Ganna est aussi champion olympique de la poursuite par équipes et quadruple champion du monde de la poursuite individuelle. (Belga)