Tour de Lombardie - Jonas Vingegaard, 16e, a joué à "tout ou rien"

Le vainqueur du Tour de France Jonas Vingegaard n'a pas réussi à jouer le rôle principal samedi durant le Tour de Lombardie, dernier Monument de la saison cycliste. "Je n'étais pas assez bon", a déclaré le Danois de Jumbo-Visma après sa 16e place.

Les hommes de Jumbo-Visma ont durci la course avec les équipiers de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), le futur vainqueur. "Les gars ont travaillé dur", a reconnu Vingegaard. "Je les en remercie. Moi-même, je me sentais bien dans la première partie de la course. Les jambes tournaient bien et j'avais confiance dans une belle fin de course." "Mais au moment décisif, j'étais un rien trop court", a poursuivi le Danois. "Il me manquait quelques pour-cent quand Pogacar a attaqué. J'ai essayé de le rejoindre, j'ai tout donné, mais j'ai explosé. J'aurais pu être plus défensif afin de sprinter pour la cinquième place, mais j'ai décidé de jouer au tout ou rien et d'y aller pour la victoire. Mais pour être honnête, je ne sais pas si j'aurais été avec les meilleurs jusqu'à la fin si je n'avais pas explosé dans la poursuite après ce moment crucial." "Je savais que je n'étais pas assez bon pour lutter pour la victoire", a conclu Vingegaard. "Ce n'est certainement pas une catastrophe à la fin d'une belle saison. Je m'étais fixé comme objectif de gagner cette course, mais cela n'a pas réussi malheureusement."