Un Remco Evenepoel éblouissant remporte le Tour de Pologne

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a ajouté une nouvelle victoire à son jeune palmarès. Dimanche le Brabançon flamand de 20 ans a remporté le 77e Tour de Pologne cycliste (WorldTour). Son 9e succès de l'année s'était dessiné après sa démonstration la veille dans la 4e étape où après un raid en solitaire de 50 kilomètres il avait devancé Jakob Fulgelsang de 1:48 et Simon Yates de 2:22.



Dimanche, la 5e étape entre Zakopane et Cracovie, longue de 188 km, n'a pas remis en cause le succès final du Belge. Cette ultime étape a été enlevée au sprint par son équipier Davide Ballerini. L'Italien de 25 ans décroche son premier succès en WorldTour devant l'Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) et l'Italien Alberto Dainese(Sunweb). Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates), premier Belge, s'est classé 5e. Au classement final, Evenepoel devance Fugelsang de 1:52 et Simon Yates de 2:28. Evenepoel signe son 4e succès dans autant de courses par étapes disputées cette année (San Juan, Algarve et Burgos), chaque fois en s'offrant au passage au moins un succès d'étape. Il compte 14 victoires depuis ses débuts pro en 2019. Le Tour de Lombardie le samedi 15 août devrait être son prochain grand objectif. Son équipe Deceuninck-Quick Step compte déjà 23 succès cette saison.