WRC: Rovanperä sans rival au Kenya

Ce doublé confirme la domination du constructeur japonais sur cette épreuve, considérée comme la plus difficile du calendrier du championnat du monde des rallyes. Depuis le retour du "Safari Rally" à son calendrier en 2021, Toyota s'est adjugé les quatre éditions, deux fois avec le Français Sébastien Ogier (2021 et 2023) et deux fois avec Rovanperä (2022 et 2024).

Ces deux pilotes observent cette année un programme à la carte, ne participant qu'à quelques épreuves du championnat. Si ce choix peut se comprendre pour l'octuple champion du monde français âgé de 40 ans, il est plus surprenant pour le Finlandais de 23 ans qui fait le choix de ne pas collectionner les titres immédiatement.

Après avoir fait l'impasse sur le Monte Carlo, manche inaugurale du championnat, Rovanperä avait dû abandonner en Suède. Sa victoire au Kenya le remet donc sur la bonne trajectoire et s'il devrait être absent au prochain rallye de Croatie dans trois semaines, Ogier y sera présent.