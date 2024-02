Ageas confirme une possible offre d'achat de Direct Line

L'assureur belge Ageas a confirmé mercredi qu'il envisageait d'introduire une offre d'achat de la compagnie d'assurance britannique Direct Line. L'offre éventuelle proposerait 100 pence par action de Direct Line et une action Ageas nouvellement émise pour 25,24047 actions de l'assureur britannique.

L'offre envisagée possède une valeur intrinsèque de 233 pence par action, soit une prime de 42,8% par rapport au cours de clôture de l'action Direct Line, qui était de 163,35 pence le 27 février. La valeur intrinsèque par action révèle la part des bénéfices de l'entreprise qui revient aux actionnaires. Direct Line est ainsi valorisée à 3,095 milliards de livres sterling (3,618 milliards d'euros).

Ageas se dit "convaincu qu'une combinaison des activités d'Ageas et de Direct Line au Royaume-Uni sera bénéfique à la fois pour Ageas et pour les actionnaires de Direct Line". L'assureur affirme qu'il existe "d'importantes synergies opérationnelles et capitalistiques" entre les deux entreprises.