Kosovo/dinars: la police ferme 6 agences d'une banque serbe dans le nord

La police kosovare a annoncé avoir fermé lundi les six agences d'une banque serbe, près de quatre mois après l'interdiction des transactions commerciales en dinars, jusqu'alors tolérées dans les villes majoritairement serbes du nord du Kosovo où l'euro est la monnaie officielle.

Les six succursales de la Banque d'épargne postale, agréée en Serbie, ont été fermées car elles opéraient "illégalement", précise la police dans un communiqué, ajoutant que "cette action s'est déroulée jusqu'à présent sans aucun problème, ni incident. Le but de l'opération de police est d'établir l'ordre et la légalité".