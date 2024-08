Aldi et Lidl visés par une plainte commune d'organisations: que reprochent-elles à ces chaînes de magasins?

Les chaînes Aldi et Lidl sont visées par une plainte pour pratiques trompeuses et vente à perte.

Des organisations d'entrepreneurs indépendants, de supermarchés de quartier et de poissonniers ont déposé une plainte commune auprès de l'Inspection économique contre des "pratiques trompeuses" d'Aldi et de Lidl. Les organisations soupçonnent également de la vente à perte interdite par la loi, indique Het Laatste Nieuws samedi.

L'union des entrepreneurs indépendants Unizo, l'organisation de supermarchés et de magasins spécialisés Buurtsuper.be et la fédération des commerçants en poisson Vishandelaars.be ont sollicité une enquête. Les fédérations estiment inacceptable qu'Aldi et Lidl, par exemple, vendent des moules à un prix d'à peine deux à trois euros le kilo.