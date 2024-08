Une petite encoche fait son apparition sur les nouvelles cartes de banque: à quoi sert-elle?

Plus qu'un détail esthétique, loin d'un défaut de fabrication, c'est bien le choix délibéré d'un organisme financier lancé il y a trois ans déjà. Mais à quoi sert cette drôle de particularité ? "C'est pour aider nos clients malvoyants dans leur quotidien, notamment pour retirer de l'argent ou pour effectuer les paiements. En fait, cette encoche permet de rendre la carte de banque plus reconnaissable dans son portefeuille. Ça permet également de distinguer dans quel sens insérer la carte dans un terminal de paiement", explique Sylvain Jonckheere, porte-parole d'ING Belgique.

Les clients malvoyants représentent à peu près 1% de la population. À l'avenir, ces cartes à encoche pourraient-elles devenir une généralité ?

"En tout cas, les banques qui proposent ce service remplacent les anciennes cartes par de nouvelles cartes avec des encoches à la date d'expiration. Et donc, généralement, on sait qu'un portefeuille dans une banque est entièrement renouvelé tous les cinq ans, de sorte que de plus en plus de clients vont recevoir une carte avec une encoche dans le futur", précise Charline Gorez, porte-parole de Febelfin.

Environ 3 millions de clients posséderaient déjà ce type de carte bancaire en Belgique.