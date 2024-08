La taxation des plus-values bloque la formation d'un gouvernement: de quoi s'agit-il exactement?

Le projet de réforme fiscale est au cœur des tensions au sein de la coalition Arizona. La question de la taxation des plus-values divise les partis politiques et agite le monde de l'entreprise. Les enjeux et les positions des différents acteurs impliqués.

Selon la proposition, les plus-values sur des actions achetées en bourse ou en SICAV (investissement collectif, ndlr) seraient taxées à un taux de 10%. "On prend le prix d'achat, on prend le prix de vente. Si c'est positif, c'est-à-dire qu'il y a une plus value, on la taxe à hauteur de 10%", explique Bruno Colmant, économiste.

Cette mesure pourrait potentiellement toucher un ménage sur 6, selon plusieurs experts, à l'exception des investisseurs conservant leurs actions pendant au moins 10 ans avant de les revendre.

La question de la taxation des plus-values divise les économistes et inquiète le monde de l'entreprise. Le patron de l'UWE (Union Wallonne des Entreprises) souligne les possibles répercussions sur les entrepreneurs, craignant par exempledes déménagements d'entreprises vers d'autres pays en raison de cette mesure fiscale. Certains observateurs estiment que les recettes liées à cette taxe, soit 70 millions d'euros, sont dérisoires et jugent la mesure inefficace et inédite.