Audi annonce son intention de restructurer le site de Forest, plus de 1400 emplois menacés d'ici fin octobre selon les syndicats

Cette annonce déclenche le début de la procédure d'information et de consultation, conformément à la législation belge. "Audi Brussels est en dialogue avec les partenaires sociaux pour discuter de solutions pour les collaborateurs et le site", selon un communiqué. "Cela pourrait également inclure une cessation des activités si aucune alternative n'est trouvée."

Audi justifie cette annonce par la baisse de commandes au niveau mondial dans le segment électrique haut de gamme. Cela concerne les modèles Q8 e-tron et Q8 Sportback e-tron qui sont produits à Bruxelles.

1.410 emploi menacés d'ici fin octobre selon les syndicats

La baisse de production signifie que 1.410 travailleurs d'Audi Forest risquent de perdre leur emploi d'ici à la fin du mois d'octobre. Cela concernerait plus de 1.000 ouvriers et une centaine d'employés. "La nouvelle a fait l'effet d'une bombe", explique Pascal Debrulle de la FGTB. "Pour l'instant il n'y a pas d'avenir après 2025."

"À partir de 2026, il n'y a plus de perspectives", souligne Ronny Liedts, de l'ACV, le pendant flamand de la CSC. "Il n'y a pas non plus d'alternatives en vue pour le moment."