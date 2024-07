Les pièces de monnaie qui traînent chez vous représentent un petit pactole: voici pourquoi il est important que vous les utilisiez

La Belgique émet une grande quantité de pièces de monnaie. Pour autant, nous sommes confrontés à une pénurie. En cause: la mauvaise circulation. Une multitude de pièces sont dormantes ou inutilisées, apprend-on dans un communiqué. Le SPF Finances lance une campagne de sensibilisation.

4.2 milliards, c'est le nombre de pièces de monnaie qu'il y a en Belgique. Soit une somme de plus d'un milliard et demi d'euros. Malgré ce nombre important de pièces en circulation, il arrive fréquemment que des enseignes belges peinent à rendre la monnaie aux clients qui payent en cash.

Elles traînent parfois dans le fond d'un porte-monnaie ou encore dans la tirelire des enfants. Les pièces de monnaie représentent une petite fortune que les Belges oublient d'utiliser. C'est un problème, on vous explique pourquoi.

La raison: de nombreuses pièces restent dormantes dans les foyers. Or, la commande de nouvelles pièces de monnaie représente une dépense importante pour l'État belge. À titre d'exemple, en remettant en circulation ne serait-ce que 2% de ces pièces dormantes, il pourrait économiser plus de 5 millions d'euros de coûts de production par an.

Il faut aussi prendre en compte l'impact environnemental de cette production. De grandes quantités de CO2 sont produites tout au long du processus de fabrication et de transport des pièces.

Des désagréments qui peuvent être évités si les citoyens récupèrent les pièces qui traînent par-ci par-là et les utilisent pour les petits achats du quotidien. Il existe la possibilité d'échanger les petites pièces contre des billets auprès des banques, ou gratuitement à la Banque Nationale de Belgique.