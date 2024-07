Audi annonce son intention de restructurer le site de Forest, une cessation des activités n'est pas exclue

Cette annonce déclenche le début de la procédure d'information et de consultation, conformément à la législation belge. "Audi Brussels est en dialogue avec les partenaires sociaux pour discuter de solutions pour les collaborateurs et le site", selon un communiqué. "Cela pourrait également inclure une cessation des activités si aucune alternative n'est trouvée."

Le communiqué

"Audi observe une baisse de commandes clients au niveau mondial dans le segment électrique haut de gamme", indique le groupe via un communiqué. "Cela concerne les modèles Q8 e-tron et Q8 Sportback e-tron qui sont produits à Bruxelles. C'est la raison pour laquelle Audi envisage d'avancer la fin de la production sur le site de Bruxelles. La direction d’Audi Brussels a annoncé au conseil d'entreprise une intention de procéder à une restructuration du site. Cette intention lance le début de la procédure d'information et de consultation conformément à la législation belge. Dans le cadre de cette procédure, la direction de l'usine examinera des solutions pour le site en collaboration avec les partenaires sociaux responsables. Cela pourrait également inclure une cessation des activités si aucune alternative n'est trouvée."