Baisse du pouvoir d'achat: 5 questions à l'économiste Charlotte de Montpellier

Quand les taux sont plus élevés, on perd en pouvoir d'achat en tant que candidat acheteur à un bien immobilier, on a moins la capacité d'emprunter. Donc on voit que les Belges essaient de se passer des crédits hypothécaires, le nombre de crédits demandés a baissé de 40% en un an.

Nous avons des éléments comme l'indexation automatique des salaires qui compense un peu la hausse des taux, mais cette hausse est actuellement plus élevée donc globalement, c'est moins facile d'acheter de l'immobilier pour le moment. On est en aussi dans une situation où les prix de l'immobilier sont encore en train de monter. On n'est plus dans la frénésie post-Covid, mais les prix restent en hausse.

Tout dépend évidemment de la situation de chacun, de ce qu'on a comme épargne, ... Ça vaut toujours la peine de se poser la question, mais c'est sûr que c'est moins accessible et moins facile qu'avant. En plus de cela, probablement que dans les prochains trimestres, les taux ne vont pas diminuer, ils vont rester à un niveau plus élevé. Par contre petit à petit, les prix de l'immobilier devraient commencer à stagner. Donc avec les revenus qui risquent de continuer à être indexés, les taux qui n'augmentent plus trop et des prix de l'immobilier qui stagnent, ce sera peut-être un peu plus facile d'ici 3 ou 4 trimestres.

Et puis il y a un autre comportement qui est apparu, c'est que ceux qui avaient investi lorsque les taux d'épargne étaient très faibles, commencent à trouver d'autres solutions.

On a eu un marché immobilier en Belgique qui a été fort poussé par les investisseurs particuliers qui voulaient faire fructifier leur épargne. Les taux d'épargne étaient faibles donc on achetait une petite maison qu'on mettait en location. À l'heure actuelle, on commence à avoir des alternatives. Notamment les bons d'Etat, dont on a beaucoup parlé, mais aussi d'autres solutions comme les comptes à terme.