Carton plein pour le lancement du nouveau bon d'État ce jeudi: un rendement net de 2,81% assuré

Les souscriptions au nouveau bon d'État ont plus que probablement déjà dépassé le cap des deux milliards d'euros, a indiqué jeudi soir Jean Deboutte, directeur à l'Agence fédérale de la Dette. La période de souscription a débuté ce jeudi et se poursuit encore une semaine. Ce bon d'État, d'une durée d'un an, offre un coupon de 3,3%, ce qui correspond à un taux de 2,81% net.

Ce jeudi à 18h30, le service des Grands-Livres de l'Agence de la Dette comptait déjà 33.600 inscriptions pour un montant total d'1,147 milliard d'euros. Le montant moyen s'élève dont à environ 34.000 euros, soit deux fois plus que lors des précédentes émissions de bons d'État, selon Jean Deboutte. Mais il est également possible de passer par 13 banques agréées pour souscrire au bon d'État. "Nous pensons que les souscriptions y sont du même ordre", poursuit Jean Deboutte. "Nous sommes donc déjà sans doute au-dessus des deux milliards d'euros. L'Agence fédérale de la Dette disposera vendredi midi des chiffres exacts de cette première journée de souscription.