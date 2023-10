Comment économiser votre essence ? Voici quelques astuces qui peuvent faire diminuer votre consommation

Le test commence avec un premier trajet de 15 minutes, où nous adoptons une conduite "normale". Résultats ? Nous avons roulé 12 kilomètres à 44 km/h de moyenne et consommé 6,1 litres aux 100 kilomètres en moyenne. Un résultat moyen qu'il est possible d'améliorer.

Avec le carburant à 2 euros le litre, le plein coûte cher. S'il est difficile de réduire les dépenses à la source, il est en revanche possible de faire durer chaque plein le plus longtemps possible. Pour nous aider, nous avons pris rendez-vous avec un expert de l'écoconduite, Didier Demardre.

Nous avons donc refait exactement le même trajet en adoptant quelques gestes économes. Premièrement, il faut essayer d'anticiper les feux rouges, les priorités, le comportement des autres conducteurs, pour essayer de marquer l'arrêt le mois souvent. "Repartir de 18km/h, c'est mieux que de 0. Celui qui roule vite, qui freine et puis qui redémarre, c'est une consommation supplémentaire" explique Didier Demardre.

Après 15 minutes de conduite économe, place aux résultats. "Nous avons roulé 12 kilomètres, à 48km/h de moyenne, ce qui est même un peu plus rapide, mais on n'a consommé que 4,5 litres aux 100 kilomètres". De l'essence économisée pour un trajet pas plus long. "Vous avec l'impression de rouler moins vite, mais quand on regarde les résultats, il n'en est rien" conclut notre expert.

Au-delà d'une vitesse de 90km/h, la consommation augmente drastiquement et de manière exponentielle. Sur l'autoroute, rouler à 110km/h au lieu de 120, permet d'économiser jusqu'à 1 litre de carburant tous les 100 kilomètres. Il est aussi recommandé d'alléger votre voiture et d'enlever tout élément qui pourrait rendre votre voiture moins aérodynamique. Enfin, la dernière bonne astuce, c'est de vérifier la pression de vos pneus, car un pneu sous-gonflé entraîne une plus grande résistance au roulement, et donc une sur-consommation de carburant.