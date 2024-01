"On veut que nos promesses soient possibles": la région wallonne a-t-elle réellement les moyens d'aider les agriculteurs?

Chaque année, l'Europe octroie 60 milliards d'euros pour tous les pays, par l'intermédiaire de sa politique agricole commune. De ce montant, la région perçoit 1,862 milliard pour mener des actions. Ces mesures, chez nous, doivent toujours être validées et acceptées par l'Union européenne. Pour changer, il faut négocier.

La rencontre entre les syndicats et le ministre wallon de l'Agriculture avait pour but de dégager les premières avancées pour désamorcer le conflit. Une question se pose alors: la région wallonne a-t-elle les moyens suffisants? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le financement de la politique agricole en région wallonne.

Pour Willy Borsus, ministre wallon de l'agriculture, il y a une carte à jouer: "Je rappelle que nous faisons partie de l'Europe, nous avons une voix parmi 27 certes, mais une voix néanmoins. Et nous présidons actuellement le conseil de l'Union européenne donc nous avons la possibilité, en concertation avec les délégations, de mettre des points à l'ordre du jour."

La mission principale de la réunion de ce matin: identifier les pistes à négocier. On retrouve parmi elles, la volonté de mettre fin aux normes européennes qui imposent 4% de terres inexploitées en jachère dans chaque exploitation, d'assouplir les calendriers qui fixent les dates pour les plantations des travaux agricoles et de simplifier les démarches administratives. "L'objectif, c'est que ce que nous allons promettre soit possible", précise le libéral.

Pour éteindre l'incendie, le ministre wallon souhaite définir rapidement la liste des revendications qui seront réclamées à l'Europe et obtenir l'aval des agriculteurs. Pour leur mise en place en revanche, il faudra compter plusieurs mois.