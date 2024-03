Des banques de l'UE ont versé des milliards à des secteurs qui détruisent la nature

Les grands groupes de banques de l'Union européenne (UE) ont accordé depuis les accords de Paris, signés en 2015, un total de 256 milliards d'euros de crédit aux entreprises qui mettent en péril les forêts, les savanes et autres écosystèmes en situation climatique critique, ressort-il d'un rapport du cabinet d'études néerlandais Profundo, publié par Greenpeace International, Milieudefensie, Harvest et Global Witness. L'étude est co-signée par une quinzaine d'autres ONGs, dont les belges Fairfin et BOS+.

Selon le rapport, des institutions financières belges, en l'occurrence le groupe KBC, BNP Paribas, le groupe ING et la Deutsche Bank, ont accordé entre 2016 et 2023 100 milliards d'euros de crédit à "des secteurs qui détruisent la nature". "Ensemble avec des plus petits acteurs comme Argenta, Belfius Bank, Ackermans & van Haaren et la Banque Degroof Petercam, ces mêmes banques ont également investi 8,8 milliards d'euros dans des secteurs à risque pour le climat et la nature", note Greenpeace.

Des rapports de surveillance de l'ONG AidEnvironment ont notamment trouvé de possibles liens entre quatre des six groupes épinglés dans l'étude à savoir Bunge, Cargill, JBS et Marfrig et 270.000 hectares de déforestation, uniquement au Brésil.