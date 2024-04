Dix milliardaires en Belgique: qui sont les personnalités les plus riches du Royaume ?

L'habituel classement des hommes et femmes les plus fortunés de la planète établit par le magazine américain Forbes a été publié hier. Sur cette liste : dix milliardaires belges. Qui sont-ils ?

Forbes n'avait jamais recensé autant de milliardaires. Dans son traditionnel classement, le magazine économique en compte 2.781. On dénombre donc 141 milliardaires de plus qu'en 2023. À côté du patron d'Amazon, Jeff Bezos, du dirigeant de Tesla, Elon Musk, ou encore du français Bernard Arnault, sacré homme le plus riche du monde, dix Belges se frayent une place dans le prestigieux classement. Soit six de plus que l'année précédente.

Parmi les personnalités les plus riches, on retrouve notamment Fabien Pinckaers avec 1.9 milliard d'euros. Malgré cette colossale fortune, le patron de Odoo se situe à la dernière place du classement. Le fils et la fille d'Albert Frère, une des plus grosses fortune du pays décédé en 2018, figurent aussi à la septième et sixième place du classement. Ségolène Gallienne et Gérald Frère ont respectivement hérité d'environ 3 milliards d'euros chacun de leur défunt père.

Dans les cinq premiers du classement belge, Forbes place Catheline Perier-D’Ieteren (5ème), l'actionnaire de AB InBev Alexandre Van Damme (4ème). Le trio de tête est constitué de l'Anversois Fernand Huts, Nicolas D’Ieteren et Eric Wittouck. Ce dernier, connu dans le secteur du sucre avec la raffinerie de Tirlemont qu'il a revendu à la fin des années 80', détient la première place avec un patrimoine de 7.9 milliards d'euros.