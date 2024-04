Trois indépendants ou patrons de PME sur quatre se sentent oubliés par le monde politique, selon l'Union des classes moyennes

Tous les trimestres, l'UCM, l'Union des classes moyennes, sonde les indépendants et les dirigeants de PME (petites et moyennes entreprises) wallons et bruxellois. Et le baromètre a livré quelques enseignements importants.

On apprend notamment que trois indépendants ou patrons de PME sur quatre se sentent oubliés par le monde politique. Seuls 10% d'entre eux pensent que leurs préoccupations sont suffisamment présentes dans les débats et les programmes politiques, tandis qu'un peu moins de 15% ne savent pas. Ils reprochent que leurs réalités quotidiennes ne sont pas assez prises en compte et comprises, et qu'ils font face à trop de vagues promesses électorales.