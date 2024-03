Dexia finit 2023 dans le rouge et poursuit sa cure d'amaigrissement au long cours

Cette perte découle d'un résultat récurrent négatif à hauteur de 128 millions et d'un résultat non récurrent de -234 millions d'euros.

Le bilan du groupe, qui a par le passé pesé jusqu'à plusieurs centaines de milliards d'euros, a encore diminué en 2023, de 5% sur un an, pour atteindre 61 milliards d'euros au 31 décembre 2023. Le besoin de financement s'est quant à lui contracté de 2 milliards au cours de l'année 2023, pour s'établir à 42,9 milliards d'euros au 31 décembre 2023. Dexia bénéficie d'ailleurs de la garantie des États belges et français.

Outre l'abandon de la licence bancaire, Dexia a poursuivi la simplification de sa structure via la fusion par absorption de Dexia Crediop par Dexia, la cession des activités de crédit-bail et la fermeture du bureau de représentation de Dexia à New York.