Dix week-ends de travaux sur le R2 d'Anvers

L'agence flamande des routes et de la circulation (AWV) entamera le 3 mai des travaux de rénovation sur le R2, qui traverse la zone portuaire d'Anvers. Le revêtement sera totalement refait entre l'E34 et le tunnel Beveren, dans les deux sens. Ce chantier se tiendra sur dix week-ends, répartis lors des mois de mai, juin et juillet. Les travaux seront menés du vendredi soir 20h au lundi matin 4h30, ainsi que le lundi de Pentecôte.