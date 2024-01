En brique, en conserve ou déshydratées, les soupes ont la cote dans nos magasins: mais que contiennent-elles vraiment?

À l'intérieur de celle-ci, sont confectionnées des soupes fraîches, environ 50 tonnes sont produites chaque semaine. Le jour de notre venue, une soupe aux chicons est en préparation. "Il y a environ huit ingrédients différents. Bien sûr les chicons, que nous avons en grande quantité, mais vous avez aussi, par exemple, des pommes et un fond de poulet pour renforcer le goût. Mais c'est en plus petites quantités", précise Jordy de Ridder, responsable qualité chez Culinor.

Il y a aussi de la purée de pommes de terre, des oignons ou encore des épices. Les légumes sont frais et déjà coupés, ils sont ensuite mélangés, chauffés à 85 degrés, puis conditionnés. "Une fois le processus terminé, nous allons immédiatement passer aux salles de refroidissement. Nous allons donc les refroidir en dessous de quatre degrés et comme vous les remplissez à chaud et les refroidissez très rapidement, vos micro-organismes et vos bactéries ne pourront pas se développer", précise Jordy de Ridder.

Des prix qui varient selon la qualité