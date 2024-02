Anne-Laure, agricultrice de 27 ans: "On veut faire plus vert, mais il faut qu’on puisse travailler"

Agée de 27 ans, elle s’en va rejoindre un convoi de tracteurs parti des villages voisins. Parmi la cinquantaine d’agriculteurs déjà présents, de nombreux jeunes. "J’ai connu ça quand il y a eu la crise du lait, où j’étais allée sur Bruxelles avec ma tante. Mais, je pense qu’aujourd’hui la mobilisation est encore plus importante", dit la jeune femme.

"C’est très important que les jeunes soient là. Nous, on a fini ou pratiquement. Tous ces gens, ils n’ont pas d’avenir", pointe Paul, un autre agriculteur.

L’environnement, c’est notre outil de travail, évidemment qu’on ne veut pas l’abîmer

Rejointe par des tracteurs venus d’autres régions, escortée par la police, la colonne s’élance vers la capitale européenne. "On veut faire plus vert, c’est certain. L’environnement, c’est notre outil de travail, évidemment qu’on ne veut pas l’abîmer. Mais, il faut qu’on puisse encore travailler et que les mesures ne soient pas aussi contraignantes", souligne Anne-Laure.