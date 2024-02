"Nos services sont prêts à toute éventualité": Philippe Close tire un premier bilan de cette journée de manifestation à Bruxelles

Ce jeudi, environ 1.300 tracteurs ont envahi la capitale à l'occasion d'une manifestation d'ampleur qui paralyse Bruxelles et sa périphérie. Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, coordonne l'organisation et la sécurité autour de cette manifestation. Invité de ce RTL info 13h, il tire un premier bilan de cette journée : "Il y a un dialogue qui existe depuis plusieurs jours, cette venue a été préparée. Ils sont cependant plus nombreux que ce que l'on avait prévu. On avait estimé à 800 tracteurs, ils sont 1 300 et plus de 2 000 personnes présentes", indique le bourgmestre.

En même temps que cette manifestation des agriculteurs, dont la colère s'est intensifiée ce jeudi, a lieu un sommet européen extraordinaire. "Il y a 27 chefs d'Etat étrangers en même temps que cette manifestation. Pour l'instant, il y a eu 4 arrestations administratives. Le dialogue est toujours maintenu avec les organisations d'agriculteurs", explique Philippe Close. "Le plus important, c'était que le sommet ait lieu. Nous sommes la capitale de l'Europe, on ne pouvait pas imaginer que cet événement n'ait pas lieu. C'est d'ailleurs dans tout l'intérêt des agriculteurs de pouvoir être entendu".