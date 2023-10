Hausse de 25% des immatriculations de voitures particulières en septembre

En septembre, 36.906 voitures particulières neuves ont été immatriculées en Belgique, soit 25,4% de plus par rapport à septembre 2022, selon les chiffres publiés lundi par la Fédération de l'automobile et du cycle (Febiac). Le marché des voitures particulières a enregistré, au cours du mois de septembre, sa meilleure performance depuis 2017.

Le marché des véhicules utilitaires lourds a subi en septembre le contre-coup d'un mois d'août artificiellement dopé par le fait que de nombreux véhicules avaient été immatriculés anticipativement en raison du manque de nouveaux tachygraphes numériques dont les nouveaux camions (et autobus) doivent être équipés depuis le 21 août 2023.

Sans grande surprise, les marchés de moins et de plus de 16 tonnes affichent des résultats mensuels négatifs, de respectivement -36,4% (56 unités) et -29% (491 unités).

Enfin, pour les deux-roues motorisés, le marché enregistre une solide progression mensuelle (+14,5%) et trimestrielle (+3,76%).