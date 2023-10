Installation d'un nouveau compteur "intelligent": perdez-vous les avantages du compteur qui tourne à l'envers?

Voici une question qui concerne les propriétaires de panneaux photovoltaïques :



Maurice et Thérèse vivent en Wallonie et ils ont reçu un courrier pour leur demander de remplacer leur compteur électrique par un nouveau modèle "communicant". Ils craignent qu’il ne tourne plus à l’envers, et donc, de perdre les avantages qui vont avec. Peuvent-ils refuser ?

La réponse est oui, ils peuvent refuser. Forcément, ils ont envie de profiter du compteur qui tourne à l’envers jusqu’en 2030 et donc ne pas réinjecter leur production sur le réseau.