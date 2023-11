La Banque d'Angleterre veut réguler les cryptomonnaies dites "stables"

La Banque d'Angleterre et le gendarme des marchés britannique, la FCA, ont détaillé leurs propositions pour réguler les cryptomonnaies dites stables, ou "stablecoins", au Royaume-Uni, en les soumettant par exemple à autorisation et des garanties.

Elles visent un objectif de stabilité sur le marché volatil des cryptoactifs, dont certains ont connu des chutes de valeur prodigieuses et soudaines.

La BoE prévoit notamment de réglementer les cryptomonnaies dites stables au Royaume-Uni si celles-ci s'échangent à une échelle suffisamment importante pour poser un risque pour la "stabilité financière".

L'institution monétaire britannique, qui estime que les "stablecoins" pourraient rendre "les paiements plus rapides et moins chers", cherche également "à protéger les consommateurs" et "à prévenir le blanchiment d'argent".

Elle envisage par exemple de limiter la quantité de ces jetons numériques "stables" pouvant être détenue par un individu.