La plupart des supermarchés ouvriront les dimanches 24 et 31 décembre

Les veilles de Noël et de Nouvel An tombent un dimanche cette année et la plupart des supermarchés ont décidé de maintenir leurs portes ouvertes, au moins pour une demi-journée, ressort-il d'un tour d'horizon du secteur.

Colruyt ouvrira bien ses supermarchés les dimanches 24 et 31, de 8h30 à 13h00, ainsi que les systèmes Collect&Go et les magasins Okay. Les Bio-Planet seront accessibles de 9h à 13h00. Egalement au sein du groupe, les magasins Spar sont de toute façon ouverts le dimanche, avec des horaires variables.

Delhaize connaîtra également une ouverture dominicale. Pour les quelques dizaines de magasins en gestion propre, des horaires de 9 à 14h00 ont été établis les 24 et 31. La plupart des magasins indépendants sont ouverts chaque dimanche.

Même cas de figure chez Carrefour qui ne possède plus que des hypermarchés. Ceux-ci seront accessibles de 8h à 16h00 le 24 et de 8h à 17h00 le 31. Presque tous les Carrefour Express et Carrefour Market qui sont exploités par des partenaires via un système de franchise sont ouverts chaque dimanche.