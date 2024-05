Le Grand Hôpital de Charleroi entame son déménagement

Entre-temps, les premières consultations en dentisterie seront ouvertes en juin. Et une série d'autres le seront à l'automne: à la mi-septembre et à la mi-octobre, a confirmé la porte-parole du GHdC. L'idée des responsables du groupe est de phaser les opérations pour qu'elles puissent se passer de la façon la plus harmonieuse.

Le nouvel hôpital, progressivement sorti de terre depuis 2019 avec le début des travaux du gros œuvre, a été un chantier gigantesque. Sa surface sera de 154.000 mètres carrés. Des cinq sites actuels, seul celui de l'hôpital Notre Dame sera partiellement conservé.