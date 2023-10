Le BEL 20 termine nettement sous les 3.500 points, arGEN-X en tête

Alors que Wall Street creusait ses pertes mardi à l'ouverture, le BEL 20 et ses voisins faisaient de même en Europe, l'indice bruxellois abandonnant finalement 1,36% à 3.461,77 points avec 18 de ses éléments dans le rouge, arGEN-X (449,40) et Aedifica (52,20) en tête avec des chutes de 3,77 et 2,97%.

Cofinimmo (64,25) et WDP (22,78) abandonnaient de même 1,68 et 2,06%, Elia (87,20) et Proximus (7,51) reculant de 1,97 et 2,21%, Sofina (186,50) de 2,30%. Galapagos (32,45) et Solvay (102,70) se repliaient de 1,07 et 0,29% tandis que UCB (78,20) restait positive de 0,46% en compagnie de Barco (17,85) qui regagnait 0,11%.

AB InBev (50,59) valait 0,90% de moins que lundi, KBC (57,40) et Ageas (37,13) reculant de 1,37 et 0,80%, Ackermans (140,20) et D'Ieteren (154,50) de 1,27 et 1,47%, Aperam (27,15) et Umicore (21,39) de 0,51 et 1,70%.