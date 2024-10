Le Budget 2025 présenté par la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles: suivez notre direct

"Nous voulons revoir le calendrier budgétaire pour avoir un rythme régulier de travail avec nos administrations et un ajustement, dès lors, assez rapide, en avril prochain, pour pouvoir vraiment évaluer si les choix qu'on a fait sont tenables et si l'ambition qu'on s'est donnée est réaliste", annonce Élisabeth Degryse.

Élisabeth Degryse précise que les deux régions ont voulu éviter l'austérité. "Nous ne touchons pas à toute une série de choses essentielles pour la Fédération Wallonie-Bruxelles", assure la ministre-présidente. Les rémunérations des enseignants et des fonctionnaires sont maintenus, tout comme les politiques culturelles et d'éducation permanente, et des investissements prévus.

11h06

L'équilibre budgétaire atteint en 2034

Adrien Dolimont confirme que les deux régions ont un objectif intermédiaire de réduction du déficit de moitié, d'ici 2029 pour atteindre l'équilibre budgétaire en 2034. "Non seulement on sait où on va, mais on va s'y tenir pour toute la législature", assure-t-il.