Rachat des magasins Cassis & Paprika: les syndicats déplorent "des mauvaises stratégies commerciales et opérationnelles"

C'est un coup dur pour le secteur de la mode en Belgique : 23 magasins Cassis & Paprika baisseront définitivement le rideau, entraînant la suppression de 118 emplois. Cette décision fait suite au rachat de la marque par le fonds d'investissement Futura Capital Fund.

Des fermetures réparties sur tout le territoire

Les fermetures concernent 10 magasins en Wallonie, 11 en Flandre et 2 à Bruxelles. Les employés des magasins impactés ont exprimé leur tristesse et leur inquiétude face à cette situation. La faillite de Paprika, prévue pour le 17 octobre prochain, soulève des questions quant à la gestion passée de l'entreprise. Les syndicats pointent du doigt des erreurs de gestion : "On avait une société qui a un potentiel énorme au niveau de la grande taille et qui n'a pas été mise en évidence et il a fallu attendre très longtemps avant de mettre en place un plan commercial qui arrive un peu trop tard", estime Vicky Hendrick, secrétaire permanente CGSLB.