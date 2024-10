Cassis & Paprika annonce un repreneur... mais 118 emplois vont tout de même être supprimés

Un total de 23 magasins Cassis & Paprika vont fermer leurs portes en Belgique, représentant la suppression de 118 emplois, ressort-il d'un conseil d'entreprise extraordinaire qui se tient depuis lundi matin à Wauthier-Braine (Brabant wallon). Lors de ce CEE, l'enseigne de magasins de vêtements a annoncé que le fonds d'investissement spécialisé dans le redressement des entreprises Futura Capital Fund est sur le point de signer la reprise de 70% des activités de Cassis & Paprika.

L'opération devrait, selon l'entreprise, permettre de sauvegarder 89 magasins et 396 emplois, mais 23 magasins au total devraient donc fermer leurs portes en Belgique, représentant la suppression de 118 emplois, a confirmé un porte-parole. Trente-sept magasins et plus de 80% des effectifs du siège, soit un total de 189 personnes, seraient repris en Belgique, précise l'entreprise.