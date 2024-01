Le pouvoir d'achat immobilier des Belges poursuit sa baisse: "L'évolution n'est pas sans lien avec la montée des taux d'intérêt", selon Immoweb

Le pouvoir d'achat immobilier d'un ménage belge s'élevait à 105 mètres carrés en moyenne au dernier trimestre 2023, soit une baisse de 6% en un an, selon l'indice des prix Immoweb publié lundi. La hausse des prix est également en ralentissement à l'échelle nationale et avoisine les 3%.

Il s'agit de la hausse des prix la plus faible en cinq ans. En effet, depuis 2017, la tendance ascendante des prix avait constamment gagné en intensité, passant de +2,3% à un pic de +6,1% en 2020, en moyenne annuelle sur l'ensemble de la Belgique, année marquée par la pandémie du Covid-19 et le boom de transactions dans les secteurs plus ruraux en quête de maisons.