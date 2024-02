Le prix du Bitcoin reste très élevé: à quoi correspond exactement cette monnaie et s’agit-il d’un bon investissement?

C’est la reine des cryptomonnaies, on parle évidemment du bitcoin qui continue sa folle progression. Il dépasse largement la barre des 60.000 dollars et se rapproche de son record historique en novembre 2021 : 69.000 dollars. Début 2023, il ne valait pourtant plus que 16.600 dollars… Des fluctuations très importantes qui s’expliquent par différents facteurs détaillés ici.

Mais revenons un peu sur que c’est concrètement : c’est de l’argent numérique… comme des pièces et des billets, mais sur un ordinateur ou un téléphone.