Le prix du cuivre atteint son plus haut niveau depuis le début de l'année 2023

Les prévisions d'une réduction des taux d'intérêt de la banque centrale américaine jouent également un rôle: la baisse des taux d'intérêt dope l'économie tout en réduisant la valeur du dollar. Un dollar plus faible rend dès lors le cuivre moins cher pour les négociants en possession d'autres devises, ce qui peut accroître la demande par effet ricochet.

Le cuivre est utilisé dans de nombreux secteurs, tels que la construction, l'automobile et les télécommunications. C'est pourquoi, il est considéré comme une sorte de baromètre de l'économie. Grâce à ses excellentes propriétés de conductivité électrique et thermique, le métal rouge est aussi un matériau indispensable pour la transition énergétique. On le retrouve notamment dans les bornes de recharge, des éoliennes et des panneaux solaires.