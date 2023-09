Le prix du mazout augmente mais peut varier du jour au lendemain: est-ce le bon moment pour faire votre commande?

D'habitude, les prix sont assez bas et incitent à faire le plein en vue de l'hiver, mais ici, on en est loin. Le mazout de chauffage nous coûte pour l'instant 1.06 euro pour une commande de moins de 2.000 litres.

De ce fait, les clients hésitent, se tâtent et attendent en espérant que les prix diminuent : en effet, d'un jour à l'autre, les prix peuvent totalement basculer.

À lire aussi Nouvelle hausse des prix du carburant et du mazout de chauffage

Harry Hérion est revendeur de mazout à Marche-en-Famenne et s'inquiète de la situation. "Le citoyen payait 850 euros pour 1.000 litres début juillet et désormais, pour la même quantité, on passe les 1.000 euros", constate-t-il. Difficile donc pour lui de rassurer ses clients. "Ils ne savent pas s'ils doivent prendre maintenant et nous posent beaucoup de questions. Même à court terme, on n'arrive pas à voir quel sera le prix la semaine prochaine !"

Olivier Neirynck est porte-parole de la BRAFCO, la fédération belge des négociants en combustible, et il conseille aux clients de patienter. "Prévoir, c'est guérir et il faut savoir commander au bon moment. Un conseil : faites les cartables, préparez la rentrée à votre aise et puis enfin, regardez votre jauge et commandez".