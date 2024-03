Les Belges dépensent toujours plus en ligne, mais souvent auprès d'acteurs étrangers

Les achats en ligne en Belgique ont grimpé de 10,7% en 2023 par rapport à l'an dernier, ressort-il du baromètre annuel de Becom, la fédération belge de l'e-commerce. Les consommateurs belges ont dépensé 16,3 milliards d'euros en ligne, dont 5,5 milliards sur des plateformes étrangères. Cette tendance inquiète le secteur qui estime que "les commerçants belges devraient être plus actifs" sur ces "market places".

Les voyages organisés représentent ainsi la plus grande part des achats en ligne l'an dernier avec 3,5 milliards d'euros dépensés, soit 28% de plus qu'en 2022. Les achats de billets d'avion et d'hébergement suivent (2,1 milliards d'euros) devant le secteur des vêtements (1,6 milliard d'euros), signalé en légère baisse (-1,8%).

Becom pointe que les boutiques en ligne belges ont vendu pour 2,5 milliards d'euros à des consommateurs étrangers en 2023, soit 200 millions d'euros en moins par rapport à l'année précédente.

Le nombre de boutiques en ligne belges a augmenté de 10,5% sur un an, mais les consommateurs belges restent fort actifs sur les plateformes commerciales étrangères, sur lesquels 5,5 milliards d'euros ont été dépensés. "De très nombreux commerçants belges ne sont pas encore actifs sur ces 'market places' en ligne", rapporte Becom, qui estime que cela représente "un énorme manque à gagner".