Les Belges ont dépensé 7,9 milliards d'euros via l'e-commerce au 1er semestre 2023

Les produits qui ont connu la plus forte hausse d'achats en ligne, en termes de valeur, sont les sports et les loisirs (17,7 %), suivis des télécommunications (16,9 %) et de l'électroménager (8,8 %). Concernant le nombre de transactions par catégorie, les loisirs restent la catégorie dominante (20,3 %), suivie des produits pour la maison et le jardin (15,4 %) et des médias et du divertissement (9,9 %).

Pour la première fois, le secteur des services a par ailleurs dépassé celui des biens de consommation. Les Belges ont en effet dépensé 4 milliards d'euros sur des plateformes en ligne pour des services, ce qui représente une hausse de 20% par rapport à la même période l'année dernière. Un tel phénomène a notamment été observé pour les achats liés aux transports publics et aux assurances.