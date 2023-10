Les boutiques des aéroports sont-elles vraiment intéressantes ? On a fait le test

Les avis des voyageurs rencontrés lors de notre reportage sont mitigés ; nous avons donc la question au patron de ces boutiques. "L'immense majorité, soit 80 % de nos produits, sont moins chers qu'en centre-ville. C'est une négociation commerciale qu'on a avec les fournisseurs, on peut donc obtenir des bons prix d'achat. Et on est très concentré en termes de magasins, on a des gains de productivité", nous a-t-il expliqué.

Prenons quelques produits. Taxe incluse, cette bouteille d’alcool vendue à l’aéroport coute 25,90€/L, contre 26,05€/L au supermarché. Pour ce parfum de 100ml, comptez 121 euros à l’aéroport, contre 138 euros dans une parfumerie. Des différences assez légères, finalement...

Le Toblerone ? Plus cher dans les aéroports...