Les coûts des matériaux de construction ne cessent d'augmenter depuis 2020: comment l'expliquer?

Depuis la crise sanitaire, le coût des matériaux de construction a connu une hausse notable. Les prix du marché tendent vers une stabilisation, mais ils restent bien élevés qu'il y a 2-3 ans. Conséquence : les particuliers, les ménages belges entreprennent moins de travaux de rénovation.

"Depuis un certain temps, on remarque qu'il y a moins de demandes de travaux", explique Patrick Bruggeman, gérant d'une société de construction, qui le constate dans son carnet de commandes. "Avant, on avait 6-7 mois de travail pour tout le monde, maintenant, on est autour de 3-4 mois. C'est clair que les matériaux augmentent, le devis augmente, c'est logique. Les gens devront sûrement faire des concessions".