Les fonds d'investissement grimpent de plus de 10% avec la reprise des marchés boursiers

Les fonds d'investissement ont connu une année positive, ressort-il du bilan de l'année 2023 publié vendredi par la Banque nationale (BNB). Leur valeur totale a augmenté de plus de 10% par rapport à l'année précédente, principalement grâce au rebond des marchés boursiers et obligataires.

Le montant total des parts émises par les fonds belges a augmenté de 26,6 milliards d'euros en un an pour atteindre 228,7 milliards d'euros, fin 2023. Cela représente une hausse de près de 11% par rapport à fin 2022. Cette hausse s'explique par des achats nets de part de 5,6 milliards d'euros et par des effets de "valorisation positifs", soit une reprise des marchés boursiers et obligataires, pour un montant de 21 milliards d'euros.

Plus de la moitié des parts émises par les fonds belges (54,8%) sont détenues par les ménages belges. Cela représentait fin 2023 un montant de 125,4 milliards d'euros, soit une hausse de près de 8% par rapport à douze mois plus tôt.